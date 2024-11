“Com a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo e com base nas suas disposições, as IDF [sigla em inglês das Forças de Defesa de Israel] permanecem nas suas posições no sul do Líbano”, declarou o porta-voz do exército, Avichay Adraee, numa mensagem na rede social X.

“É proibido deslocarem-se para as aldeias que as IDF ordenaram evacuar ou em direção às forças das IDF na região”, acrescentou.

O cessar-fogo entre Israel e os militantes do Hezbollah, no Líbano, começou hoje às 04:00 locais (02:00 em Lisboa).

Anunciada na terça-feira, a trégua é um passo importante para pôr fim a quase 14 meses de combates desencadeados pela guerra em curso em Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

Não houve relatos imediatos de alegadas violações à trégua, e há sinais de celebração em Beirute.

Israel prometeu que vai atacar se o Hezbollah violar o acordo.

O cessar-fogo prevê uma interrupção inicial de dois meses dos combates e exige que o Hezbollah ponha termo à presença armada no sul do Líbano, enquanto as tropas israelitas devem regressar ao outro lado da fronteira.

Milhares de tropas libanesas adicionais e forças de manutenção da paz da ONU vão ser destacadas para o sul e um painel internacional vai controlar o cumprimento do acordo.