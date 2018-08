O Exploratório, Centro Ciência Viva de Coimbra, vai acolher, a partir do dia 18 deste mês, uma exposição sobre o Titanic, que conta com "a maior maquete do navio alguma vez feita", foi hoje divulgado.

Intitulada "Titanic - A Reconstrução", a mostra "a maior maquete do navio alguma vez feita, sendo esta a peça 'ex-líbris' da exposição", refere o Centro Ciência Viva, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A iniciativa "organiza-se em diversos tópicos", abordando questões como a construção do navio e materiais utilizados, a vida a bordo do Titanic, as telecomunicações utilizadas para o pedido de socorro ou o iceberg, contando "com peças originais de época ou réplicas das que foram utilizadas no próprio Titanic", sublinha o Exploratório.

"Em Coimbra, a exposição contará ainda com áudioguias que ajudarão o visitante a conhecer de forma mais aprofundada o naufrágio mais famoso da história", refere, acrescentando que, a partir de outubro, vão também ser dinamizados ateliês de exploração de ciência e tecnologia para visitas de grupo.

A exposição pertence à Fundación Titanic, instituição espanhola, e foi adaptada pelo Exploratório ao público português, tendo estado patente na Expofacic, em Cantanhede, onde recebeu, durante 10 dias, cerca de 85 mil visitantes, refere o Centro Ciência Viva.

Após o "sucesso" com a iniciativa na Expofacic, a fundação espanhola convidou o Exploratório para exibir a mostra durante os próximos meses em Coimbra, estando agendada a abertura para o dia 18 deste mês.

"Contámos com milhares de visitantes na exposição e o 'feedback' das pessoas que por lá passaram foi sempre muito positivo", afirmou o diretor do Exploratório, Paulo Trincão, mostrando-se "entusiasmado" com a abertura da mostra em Coimbra.