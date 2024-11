O Governo do Distrito Federal afirmou que as explosões registadas no coração de Brasília terão sido um ataque suicida de um homem que tentou entrar na sede do Supremo Tribunal Federal (STF) com artefactos.

Em conferência de imprensa, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que o primeiro artefacto explodiu num carro no estacionamento entre o STF e um anexo da Câmara dos deputados. De seguida, o homem dirigiu-se ao Supremo Tribunal Federal. "Tentou entrar com os dispositivos", resumiu a responsável brasileira. Para já não é possível determinar a identidade da pessoa, pois o corpo ainda está com "artefactos", disse ainda.

Ler aqui. A governadora em exercício também apresentou a possibilidade de se tratar de "um lobo solitário". As explosões, que ocorreram num intervalo curto por volta das 19h30, não deixaram nenhum ferido. A sede do STF fica na Praça dos Três Poderes, onde também estão situados o Palácio de Planalto e o Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha deixado o Palácio do Planalto no momento das explosões, disse à AFP um porta-voz da Presidência. O sargento da Polícia Federal Rodrigo Santos explicou que vários agentes estavam a fazer uma ronda quando viram um carro a arder. "O indivíduo saiu a correr do interior do veículo", disse à imprensa, acrescentando que se tratava da mesma pessoa que depois morreu. O carro tinha "uma espécie de bomba, vários explosivos fracionados, amarrados com tijolos em voltas, só que não teve a ignição total, não houve a explosão", detalhou o sargento, que contou que funcionários do Congresso ajudaram a apagar o fogo com extintores. O Supremo disse em comunicado que "no final da sessão [...] dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança". A polícia informou que abriu uma investigação para esclarecer a origem dos "ataques". *Com agências