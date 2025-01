No que diz respeito à caixa negra que regista as conversas no cockpit, “a primeira extração já foi concluída”, declarou o responsável pelo departamento de aviação no ministério dos Transportes sul-coreano, Joo Jong-wan.

Os peritos estão a estudar a forma de extrair os dados de voo da segunda caixa negra, acrescentou.

No domingo, um Boeing 737-800 da transportadora sul-coreana de baixo custo Jeju Air explodiu depois de aterrar sem o trem de aterragem aberto e embater contra um muro fora da pista no aeroporto de Muan, sul do país.

O acidente, ao qual sobreviveram duas pessoas, causou 179 mortos, tornando-se o pior desastre de aviação civil de sempre em solo sul-coreano e o pior em 2024 a nível mundial.

Fontes das autoridades sul-coreanas fizeram saber que minutos antes do acidente, a torre de controlo de Muan emitiu um alerta de perigo para a existência de aves e que, pouco depois, o piloto acionou um pedido de socorro, o que sugere que a catástrofe pode ter sido causada por uma colisão com aves.