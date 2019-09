Delegações do PSOE (Partido Socialista Espanhol) e Unidas Podemos (coligação de partidos da extrema-esquerda) voltaram hoje a encontrar-se para tentar desbloquear o impasse na formação do Governo.

A porta-voz adjunta do Podemos no parlamento, Ione Belarra, manifestou a preocupação da sua formação após mais de quatro horas de reunião com o PSOE, criticando a posição "inamovível" dos socialistas que, segundo ela, continuam a insistir numa solução de "partido único" no Governo.

"Estamos sinceramente preocupados, porque se limitaram basicamente a apresentar-nos um programa eleitoral", disse Belarra no final do encontro.

Faltam 18 dias, até 23 de setembro, para o prazo-limite de dois meses que a Constituição espanhola confere aos grupos parlamentares para encontrarem uma solução para formar um Governo, depois da tentativa frustrada de investidura de Pedro Sánchez em 23 e 25 de julho últimos.

PSOE e Unidas Podemos vão continuar nos próximos dias as conversações iniciadas hoje depois das férias estivais, mas se o impasse se mantiver, o rei Felipe VI deverá marcar eleições para 10 de novembro próximo, as quartas legislativas no espaço de quatro anos.

O secretário-geral do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, já tinha avisado esta manhã que o seu partido continua a exigir ao PSOE uma coligação governamental com lugares ministeriais, nomeadamente nos ministérios do Trabalho e da Transição Energética.