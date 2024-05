Este vai ser o sétimo jogo entre equipas ‘grandes’ de Veríssimo, que, na final da 84.ª edição da Taça de Portugal, marcada para domingo, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Pedro Martins e Hugo Marques. João Pinheiro vai estar no videoárbitro, com o auxilio de Fábio Melo e Luciano Maia, enquanto André Narciso vai ser o quarto árbitro.

O árbitro da associação de Leiria, de 41 anos e internacional desde 2015, vai dirigir pela segunda vez um clássico entre ‘dragões’ e ‘leões’, depois de ter estado na vitória dos ‘azuis e brancos’, por 2-1, no campeonato de 2018/19.

O FC Porto procura a sua 20.ª Taça de Portugal, a terceira seguida e o único título da presente temporada, frente ao Sporting, que aspira à sua sétima ‘dobradinha’ com o 18.º troféu na prova ‘rainha’.