O árbitro da associação de Braga, de 37 anos e internacional desde 2016, vai estar pela 18.ª vez num clássico, naquele que vai ser o seu quarto embate entre ‘águias’ e ‘leões’, depois de, esta temporada, já ter dirigido o encontro entre os dois clubes da final da Taça da Liga, que o Benfica venceu, no desempate por grandes penalidades (7-6, após 1-1 no tempo regulamentar).

No jogo ‘grande’ da 33.ª ronda da I Liga, João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar André Martins, coadjuvado por Paulo Brás (AVAR).

O Sporting, primeiro classificado, e o Benfica, segundo com os mesmos 78 pontos do líder, defrontam-se no sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.