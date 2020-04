A par da FMUP, o estudo “Myocardial Injury in COVID-19: a Prospective Clinical and Mechanistic Study” conta com a colaboração do CHUSJ, da Universidade de Maastricht (Países Baixos) e do Laboratório Europeu de Biologia Molecular.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 948 pessoas das 24.322 confirmadas como infetadas, e há 1.389 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.