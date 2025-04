Em Portugal estima-se que a doença de Parkinson possa afetar cerca de 20 mil pessoas e em Espanha 160.000, e todas elas vão experienciar, em algum momento, episódios OFF. Estes episódios ocorrem quando a medicação se torna insuficiente ao longo do dia, levando ao reaparecimento de sintomas, que podem ser motores (como rigidez, tremor e dificuldade de locomoção) ou não-motores, impactando as atividades diárias e afetando a sua autonomia, bem como o seu bem-estar. Neste contexto, os tratamentos on-demand (que o doente pode utilizar de forma intermitente, de acordo com a sua necessidade), como complemento da medicação antiparkinsónica habitual, são essenciais. Este tipo de terapêuticas on-demand promovem o alívio rápido destes sintomas, podendo contribuir para melhorar a qualidade de vida dos doentes.

Joaquim Ferreira, Professor de Neurologia e Farmacologia Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, refere que “apesar dos contínuos avanços no tratamento da doença de Parkinson, ainda não é possível garantir que os doentes com flutuações motoras não apresentem momentos de bloqueio (OFF). Desta forma, a disponibilização de um medicamento de fácil administração, que permita melhorar os doentes rapidamente (ON), é de fundamental importância. Aguardamos assim com grande expectativa a chegada deste novo medicamento, que oferecerá aos doentes mais autonomia e independência na gestão da sua doença.”

Cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a doença de Parkinson. Esta é a doença neurológica com maior crescimento, estimando-se que a sua prevalência possa duplicar até ao ano de 2050.