Em declarações à Lusa, fonte oficial da API adiantou que este protocolo, no âmbito do projeto Media Veritas, propõe-se disponibilizar “assinaturas de jornais a professores” para que os usem nas aulas, com os alunos.

Para o responsável, “uma sociedade livre e democrática, tem necessariamente de ser uma sociedade bem informada, mas infelizmente existem sempre outros interesses que tendem a privilegiar a desinformação. Ora é nas camadas mais jovens e nos seniores que encontramos a população mais vulnerável à desinformação, daí a importância, e a urgência, em capacitá-los para se assegurar uma participação ativa, responsável e informada destes cidadãos nas nossas comunidades”, referiu a mesma nota.

De acordo com o mesmo comunicado, o programa "cobrirá todos os distritos do país e regiões autónomas e contará com a envolvência dos meios de comunicação, sobretudo os regionais e locais, na promoção de 'workshops' e debates relacionados com a literacia para os media".

O protocolo será assinado no Porto, durante uma conferência organizada pela API, que marca o encerramento da exposição “Imprensa Centenária Portuguesa”.

O projeto é financiado pelo Google.org, o braço filantrópico do Google, em colaboração com o 'Google News Initiative'.

A Google lançou no ano passado este projeto para o combate às ‘fake news’, que inclui o desenvolvimento de ferramentas, parcerias com organizações da área da comunicação social e programas de apoio para ajudar à inovação no setor.