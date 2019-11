"Portugal é dos poucos países na Europa que não tem nenhum tipo de apoio, direto ou indireto, que seja eficaz e visível, ao setor da comunicação social”, lamenta Pena.

No livro que agora lança, Pena quis conhecer “o efeito da mentira”, ou seja, o processo: quem criou, com que razão, de que forma e com que ferramentas. O objetivo, esse, é claro: “chegar a milhões de pessoas”.

Hoje, as pessoas não atribuem a mesma validade à refutação da mentira do que atribuíram à própria mentira. Este “fenómeno de ressonância opinativa” explica que “quanto mais dissermos uma mentira, mais pessoas acreditarão nela”, alerta. Acresce que “as pessoas se sentem confortáveis com essa mentira, porque ela vai ao encontro das suas convicções – ‘se eu não gosto de um político e se dizem uma mentira sobre ele, eu acredito na mentira porque não gosto do político’”.

O jornalismo deixou de ser “a moldura do debate público”, assinala. “A partir do momento em que as pessoas passam a receber, maioritariamente, a sua informação através das redes sociais, já não estão a fazê-lo com a lógica que existia antes. Os jornais, as rádios, as agências, as televisões escolhiam os temas pela sua relevância, pela sua importância. Agora, os temas aparecem mais ou menos, nos nossos telefones, nos nossos tablets, nos nossos computadores, pelo impacto que geram, pelo tamanho da reação popular que geram. E isso é completamente antijornalístico”, constata.

“Ao canalizar o dinheiro da publicidade online para esta publicidade direcionada, publicidade ao clique, o modelo que existia de jornalismo está ameaçado de morte. É um prego no caixão mesmo. As empresas de Silicon Valley trocaram a lógica de relevância da informação que o jornalismo tinha por uma lógica do clique, de replicação dessa informação”, denuncia.

Ainda assim, Pena não duvida de que “o bom jornalismo é uma das respostas” ao cenário de desinformação em que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, “tem de haver também uma regulação da atividade” das grandes plataformas, como o Google e o Facebook, que nos servem “coisas que valorizamos muito”, mas que não o fazem “de borla”, mas sim “em troca da nossa intimidade”, lembra. “Damos ao Google e ao Facebook todos os dados que não daríamos aos nossos melhores amigos”, recorda.