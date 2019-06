Isto porque "vivemos muito em quintas, mas há momentos em que temos de perceber que manter as quintas e fazê-las perdurar vai se virar contra nós todos", por isso "tem de haver maior proatividade e mais projetos também do lado da comunicação social", reiterou.

Graça Fonseca destacou o projeto da Lusa no combate à desinformação. "Desafiámos a Lusa precisamente para se colocar na linha da frente, de construir um projeto de 'fact checking' [verificação de factos]. É um projeto que foi submetido a financiamento comunitário, será desenvolvido pela Lusa também com o nosso apoio, segue muito a lógica do que está a acontecer em agências noticiosas de outros países da União Europeia", em parceria com o Centro Nacional de Cibersegurança e com o Instituto Superior Técnico, disse.

"Se as agências noticiosas tiverem um sistema que lhes permita diminuir muito aquilo que é o risco de divulgação de notícias falsas, logo aí estaremos a controlar bastante um risco de disseminação" de desinformação, uma vez que estas são fonte primária de notícias para os órgãos de comunicação social e 'sites'.

Assim, "estaremos a contribuir para que menos informação não verificada" fique disponível aos órgãos de comunicação social, apontou.

A questão da literacia mediática foi outro dos pontos destacados pela ministra, que adiantou que este tema está ser trabalhado nas escolas.

"Temos que perceber que não só o mundo já mudou muito como vai mudar muito mais depressa do que hoje, a desinformação sempre existiu", mas a diferença é que há 500 anos as 'fake news' demoravam muito tempo a chegar ao conhecimento de todos. Atualmente, prosseguiu, "é mais rápido".

A celeridade da mudança leva que se esteja sempre a "trabalhar com soluções que já estão atrasadas e isto é algo que vai ser sempre assim", pelo que é preciso "trabalhar já nos mais novos", através da literacia mediática, pois são eles que no futuro vão consumir conteúdos informativos, salientou.