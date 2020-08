Zlobin, de 23 anos, integrou a equipa principal dos ‘encarnados’ na época passada, depois de quatro temporadas na equipa B.

“Estou ansioso para iniciar a nova temporada. O projeto apresentado pelo Futebol Clube de Famalicão foi muito interessante e, como tal, sinto-me preparado para ajudar o clube a atingir os seus objetivos”, afirmou o guarda-redes formado no CSKA Moscovo, que chegou a Portugal em 2015/16, para a União de Leiria, que o cedeu ao Benfica.

Com contrato até 30 de junho de 20225, Zlobin já trabalha às ordens do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa.