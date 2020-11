Depois de a Pfizer e o laboratório alemão BioNTech terem sido os primeiros a anunciar bons resultados com a vacina BNT162b2, a farmacêutica Moderna anunciou, esta segunda-feira, que os resultados preliminares do ensaio da vacina que está a desenvolver apresentaram uma eficácia de 94,5%.

Na fase 3 dos ensaios clínicos da vacina, participaram 95 pacientes com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, sendo que cinco foram vacinados e 90 receberam o placebo. Dos 95 casos, 11 foram “graves”, mas foram todos no grupo que tinha recebido o placebo. Os resultados apresentaram assim uma eficácia de 94,5%.

De acordo com o New York Times, os investigadores consideraram que os resultados foram melhores do que se atreveram a imaginar, no entanto, a vacina não estará disponível durante meses, provavelmente até à Primavera.

Na semana passada, a farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou que a sua vacina contra a SARS-CoV-2 tem uma eficácia de 90%, acima do exigido pelas entidades reguladoras do país, o que permite esperar uma rápida autorização de emergência para ser posta ao serviço da população.

A FDA (Food and Drug Administration), autoridade reguladora nos Estados Unidos, apenas requer uma eficácia de 50% para autorizar a produção em massa de uma vacina contra o coronavírus.

A Pfizer e a Moderna foram, assim, as primeiras a anunciar dados preliminares sobre grandes estudos, mas, atualmente, há ainda mais dez empresas a realizar grandes ensaios de Fase 3 para produzir uma vacina, incluindo Austrália, Reino Unido, China, Índia e Rússia. Existem ainda mais de 50 candidatos em fases iniciais de ensaios clínicos.

Segundo refere o comunicado de imprensa da Moderna, a vacina mRNA-1273 permanece estável por um período de 30 dias, a temperaturas entre os 2 e os 8ºC. No entanto, a -20º a vacina deverá ficar estável até seis meses.

A empresa pretende continuar a trabalhar na estabilidade nos próximos meses, por forma a avaliar a flexibilidade das condições de distribuição e armazenamento.

A Moderna, com sede em Cambridge, no estado Massachusetts, nos EUA, está a desenvolver a vacina em colaboração com investigadores do Centro de Investigações de Vacinas, que pertence ao Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. O ensaio clínico visa 30 mil voluntários, que podem ser inoculados com a vacina ou com o placebo.

Anthony Fauci, diretor do instituto, tinha afirmado que "ficaria satisfeito com uma vacina com 75% de eficácia".

Perante estes resultados confessou que "gostaria de ver 90-95%, mas não estava à espera disso".

"Pensei que seria bom, mas 94,5% é muito impressionante", acrescentou.