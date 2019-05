Num comunicado hoje divulgado, a FNE indica que na última reunião do secretariado nacional este órgão diretivo “confirmou a necessidade de se robustecer a ação com vista à promoção da valorização destes trabalhadores, nomeadamente em termos de se conseguir o restabelecimento das respetivas carreiras especiais, a revisão da portaria de rácios e o combate efetivo a todas as situações de precariedade”.

“O Secretariado Nacional reafirmou ainda as suas preocupações em face da forma como tem vindo a decorrer o concurso para contratação de Assistentes Operacionais, assinalando que as dotações atribuídas às escolas continuam a revelar-se insuficientes para responderem às suas reais necessidades”, adianta ainda.

Entre os objetivos dos sindicatos para estes trabalhadores estão, por exemplo, a atualização da sua Carta de Direitos; a definição de um caderno reivindicativo anual para as negociações com o Governo; a elaboração de propostas a integrarem os Contratos Coletivos de Trabalho a negociar com as entidades patronais dos setores privado e social e a promoção de ações de mobilização nos setores privado e social.

“O Secretariado Nacional deliberou ainda lançar um estudo que visará o conhecimento mais aprofundado da situação destes Trabalhadores, nos papéis que lhes são atribuídos, nas suas condições de trabalho e emprego, o qual servirá de suporte para a ação reivindicativa a desenvolver com o Governo que resultar das próximas eleições legislativas”, adianta o comunicado da FNE.