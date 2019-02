O vereador João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS), que tem os pelouros dos recursos humanos, finanças e sistemas de informação, assume a vice-presidência do município, conforme já tinha sido noticiado pela Lusa no domingo.

Carlos Castro, que já tinha assumido funções de vereador no mandato de 2013-2017, volta a integrar o executivo e a ter a tutela da proteção civil e do Regimento Sapadores Bombeiros, acumulando com o desporto e a higiene urbana, áreas que eram da responsabilidade de Duarte Cordeiro.

Fernando Medina, que, segundo o 'site' da autarquia, não tinha pelouros, assume a tutela direta do pelouro que tem a seu cargo áreas como o comércio e mercados municipais, a expansão do ‘hub’ criativo do Beato e a WebSummit.

Duarte Cordeiro assumiu a vice-presidência da Câmara Municipal em 2015, altura em que Fernando Medina se tornou presidente, substituindo o atual primeiro-ministro, António Costa.

A autarquia lisboeta é composta por 17 vereadores, sendo que oito são do PS, um do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois do PCP.

Duarte Cordeiro, até agora responsável pelos pelouros de economia e inovação, serviços urbanos e desporto vai integrar o executivo de António Costa (PS), assumindo o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares.

Nesta remodelação, entram ainda para XXI Governo Constitucional três outros novos secretários de Estado: Maria do Céu Albuquerque para o Desenvolvimento Regional; Jorge Moreno Delgado para as Infraestruturas, e Alberto Miranda para Adjunto e das Comunicações.

Estas mudanças acontecem na sequência da escolha do até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para número um do PS às eleições europeias, lista que também deverá incluir a titular cessante da pasta da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

O Presidente da República vai dar posse aos novos governantes hoje, às 15:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

(Notícia atualizada às 14h04)