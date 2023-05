Fernando Medina e Duarte Cordeiro suspeitos de corrupção e prevaricação

Em causa estão alegados atos de corrupção, prevaricação de titular de cargo político, tráfico de influências e abuso de poder, já que Medina, então autarca da capital, terá encoberto a distribuição de avenças para trabalhos fictícios e negócios celebrados com empresas em ajustes diretos, em troca de benefícios pessoais.

Por outro lado, e de acordo com o Ministério Público, Medina terá negociado um acordo secreto com figuras do PSD, seis meses antes das eleições autárquicas de 2017. Segundo a investigação da CNN Portugal, Medina parece “tramado” pelo então vice-presidente da bancada do PSD, Sérgio Azevedo, e pelo presidente da junta de freguesia da Estrela, Luís Newton, ambos sob escuta. “Está combinado com o Medina eles apresentarem uns gajos merdosos para garantirmos (PSD) as nossas juntas”, diz Azevedo ao telefone, em maio de 2017. “Um acordo de governação com tachos por fora”, reforça.

Além de Medina, também estão envolvidos na teia de favores o ministro do Ambiente Duarte Cordeiro, que na época era o braço direito de Medina na Câmara de Lisboa, e ainda um deputado do PSD. No entanto, ambos os governantes já vieram a público desmentir as acusações.