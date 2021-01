Falando na abertura dos trabalhos em plenário, Ferro Rodrigues referiu-se ao teor da sua mensagem divulgada na terça-feira, na qual se recorda que as Cortes Constituintes de 1821 foram uma "consequência natural das eleições gerais concluídas em dezembro de 1820".

Essas eleições, de acordo com o presidente da Assembleia da República, "determinaram a composição do primeiro parlamento português".

"Eleições Gerais que foram um dos passos mais arrojados e um dos momentos mais importantes da Revolução Liberal, cujas origens - a par com as movimentações liberais de 1817 e com o Sinédrio de 22 de janeiro de 1818 - podemos encontrar na proclamação escutada no Campo de Santo Ovídio, na cidade do Porto, em 24 de agosto de 1820", apontou.

Na sua breve intervenção, Ferro Rodrigues lamentou que a Assembleia da República, nas atuais circunstâncias do país, confrontado com uma grave epidemia de covid-19, não tenha podido celebrar esta data como gostaria.

"Mas é meu dever, enquanto presidente da Assembleia da República, e é dever de todos nós, deputadas e deputados, evocar os parlamentares que, há 200 anos, iniciariam o longo caminho que nos trouxe até aqui. Duzentos anos volvidos da sessão inaugural cabe-nos evocar este que foi um dos momentos fundadores do regime constitucional, e os princípios e valores liberais e democráticos, cujo bicentenário temos vindo a celebrar desde 2018", acrescentou.