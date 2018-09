A par disto, a FESAP defendeu a conclusão dos processos de revisão de carreiras inalteradas, subsistentes e não revistas.

No que se refere ao descongelamento de carreiras, a federação vincou que vai levar ao Governo “uma exigência clara”, uma vez que não aceita que tenha ocorrido descongelamento em 01 de janeiro e ainda hoje “haja trabalhadores que ainda não receberam” a primeira tranche de pagamentos.

De acordo com a estrutura não faz sentido a existência de vários vínculos na relação de trabalho nos vários níveis da administração pública, como a exigência de contratos individuais de trabalho que introduzem o tratamento “desigual” dos trabalhadores, nem o recurso a formas de contratação precárias.

Adicionalmente, a FESAP quer a retoma do direito a 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores da administração pública e que todos os funcionários com 40 anos de descontos e 60 de idade possam aposentar-se sem penalizações.

“Consideramos não ser necessário ir para além dos 70 anos na aposentação obrigatória dos trabalhadores. O que temos serve. Não queremos que este limite seja alterado para tornar vitalícios alguns cargos”, referiu o secretário-geral da FESAP.

No âmbito da ADSE, a estrutura diz continuar a verificar a “excessiva” tutela dos Ministérios das Finanças e da Saúde sobre as contribuições dos beneficiários, defendendo a retoma da repartição das contribuições entre beneficiários, Estado e entidades públicas.

A FESAP considerou também necessário proceder ao desagravamento da carga fiscal dos trabalhadores e exigiu, da mesma forma, uma política fiscal que incentive a prestação de cuidados a idosos.

Por último, a federação ressalvou que a formação profissional e a valorização das qualificações dos trabalhadores constituem um desafio para uma administração pública eficiente, bem como que a ação social complementar deve assumir um papel de maior relevo na vida dos trabalhadores.

José Abraão garantiu porém que se as propostas da FESAP “não merecerem acolhimento” pelo Governo, a “luta e a greve [são] a última arma” a utilizar.

“Utilizaremos sempre que encontrarmos dificuldades neste caminho em passar do discurso à prática, mais do que encontrar caminhos alternativos para dizerem que continuam a melhorar os nossos rendimentos”, concluiu.

Esta quarta-feira, os sindicatos representativos dos trabalhadores da função pública vão reunir-se com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, para iniciar conversações no âmbito do debate do Orçamento do Estado para 2019.