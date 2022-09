A festa, que se realiza no âmbito do Dia Mundial do Animal (4 de outubro), tem como objetivo sensibilizar para temas relacionados com as responsabilidades sociais e legais no bem-estar e saúde dos animais. O evento tem também como função alertar para temas como a adoção responsável e o papel dos animais de companhia na nossa sociedade.

Espaços para adoção animal, demonstrações de agility (treino canino), uma área dedicada a associações e entidades do concelho que lidam com animais de companhia,pinturas faciais, um caricaturista para desenhar animais de companhia e os seus donos, fotografias e insufláveissão algumas das atividades e atrações disponíveis para os visitantes desta iniciativa.

A Câmara Municipal do Seixal terá um stand no evento, onde dará a conhecer o trabalho realizado em prol do bem-estar animal no município, iniciativas de sensibilização para o não abandono, adoção animal e prevenção de deposição dos dejetos caninos em espaços públicos.

A PSP e a GNR também irão marcar presença neste evento. As crianças irão poder experimentar os passeios a trote nos cavalos da GNR e interagir com as equipas formadas por polícias/militares e os seus cães.

A Quinta dos Bichos, uma das entidades que estará presente, terá também vários animais, como póneis, ovelhas, cabras e burros.

O bem-estar animal é uma das prioridades da Câmara do Seixal, que tem vindo a desenvolver várias iniciativas de defesa e apoio à causa animal, nomeadamente com a política de não abate de animais por sobrelotação, uma medida que está em vigor no município há mais de 15 anos ─ muito antes da aprovação da lei de não abate de animais em 2016. A autarquia promoveu ainda a instalação de abrigos de gatos, a adoção responsável de animais e o programa Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), que permite o controlo de colónias de gatos e de redução das populações felinas silvestres.

ATIVIDADES DA 4.ª FESTA DO BEM-ESTAR ANIMAL