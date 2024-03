“Comemoraram-se, na passada semana, 25 anos da cerimónia de inauguração das novas instalações da FIL — Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações”, destacou, adiantando que desde esse dia “recebeu cerca de 12 milhões de visitantes em mais de 2.500 eventos”.

“Acolhendo, anualmente, cerca de 40 eventos e dispondo, neste momento, de 4 pavilhões com uma área coberta de 43.000 m2, as instalações da FIL são uma referência nacional e internacional no setor das conferências e eventos, tendo ainda este mês registado o seu maior evento de sempre, com mais de 79.000 visitantes na BTL de 2024”, destacou.

A FIL é “o resultado de muitos anos de trabalho e perseverança, só possível através de um enorme esforço de várias gerações de membros da nossa instituição empresarial que souberam construir um património que muito orgulha o país. Com brio, sentido de missão e vontade de vencer, a Fundação AIP continuará a trabalhar para alcançar resultados ainda mais ambiciosos”, disse presidente da Fundação, Jorge Rocha de Matos, citado na mesma nota.