Segundo Antonio Estella Aroza, advogado da mulher, em declarações o El País, tudo começou quando a vítima se juntou a um grupo de fãs de Brad Pitt no Facebook. A interação foi crescendo ao longo do tempo, tendo o 'próprio' Brad Pitt chegado a intervir.

Os burlões tiveram cerca de um ano para o fazer. Segundo Aroza, "são profissionais, marcam os tempos, sabem quando dar afeto ou não responder". Ao longo do tempo a relação foi ficando mais íntima, até que chega a fase do "pedir dinheiro". A mulher, segundo o advogado, chegava a fazer transferência de 30 mil euros de cada vez para várias contas em bancos espanhóis e europeus.

Há pouco menos de um mês, a mulher sentiu que a relação era um truque e foi ao escritório do seu advogado para o explicar. Agora, um tribunal de Granada tem uma queixa por alegada fraude, roubo de identidade - do ator - e lavagem de dinheiro.Neste caso, porque o advogado considera que os bancos deveriam ter seguido o rasto do dinheiro em algumas das transferências, uma vez que estas ascendiam a várias dezenas de milhares de euros.