"Há uma cadeia de custos e consequências, que vai das tensões comerciais à incerteza, daí à desaceleração do investimento, daí à desaceleração do crescimento, daí à potencial erosão do emprego e, a partir daí, à erosão da confiança do consumidor", afirmou.

O comité de desenvolvimento do FMI recordou, por seu lado, que o crescimento está a diminuir, assim como o investimento e a atividade industrial, recordou ainda a instabilidade das trocas comerciais e alertou para as alterações climáticas, que estão "aumentar a vulnerabilidade dos países mais pobres".

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, apelou a "todas as ferramentas políticas apropriadas".

"A boa notícia - afirmou - é que ainda é possível um amplo crescimento".

"A cooperação multilateral é necessária para reduzir os conflitos comerciais", disse Mario Draghi, no termo da sua derradeira reunião como presidente do Banco Central Europeu (BCE), recordando as novas tarifas norte-americanas, recém-aplicadas sobre produtos europeus, que vão de aviões da Airbus, a vinho, queijo e azeite.

Com um crescimento global esperado de 3%, o valor mais baixo desde a crise financeira de 2008, "não há espaço para erros políticos", afirmou a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, quando foram reveladas as previsões do FMI, no início da semana.

Além do comércio, os Estados-membros expressaram igualmente preocupação com o impacto potencial da ‘criptomoeda’ esperada do Facebook para 2020.

O G7, grupo dos sete países mais industrializados (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Japão), concordou na quinta-feira com a necessidade de estabelecimento de um quadro jurídico, como pré-requisito para o lançamento de moedas digitais.

Os riscos foram também assinalados pelos ministros das Finanças do G20, que querem uma avaliação de riscos, antes do lançamento.

A presidência japonesa do G20 também pediu ao FMI que examine as implicações macroeconómicas para os países membros.

Kristalina Georgieva assegurou hoje que o FMI está a ter "uma abordagem muito equilibrada" sobre o assunto, examinando benefícios (permitir que o maior número possível de pessoas aceda a serviços de pagamento) e riscos (ameaça à soberania).

"Pode haver abusos para fins ilegais e, no pior dos casos, para o financiamento do terrorismo", reconheceu Georgieva, sobre as ‘criptomoedas’.

Sublinhou porém a sua inevitabilidade. "Continuaremos a trabalhar com toda a consciência" dos riscos, acrescentou.

França, Itália e Alemanha disseram na sexta-feira que a moeda anunciada pelo Facebook não seria bem-vinda à Europa, e que tomariam medidas para impedir a sua entrada.

Quanto à reforma interna do sistema de quotas na organização, com implicações ao nível de votos, o Comité Monetário e Financeiro, principal órgão executivo do FMI, confirmou o prolongamento do processo de 2020 até o final de 2023. A decisão foi interpretada como uma tentativa de evitar um conflito com os Estados Unidos.

Washington teme uma reforma que dê maior peso à China e a outros mercados emergentes, na tomada de decisões dentro do FMI.