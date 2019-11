“É uma vergonha e o conselho de administração anterior devia ser responsabilizado”, disse à Lusa o presidente da FNAM, João Proença, defendendo que Daniel Ferro, o anterior presidente do Hospital Garcia de Orta, no distrito de Setúbal, deveria ser destituído das atuais funções que exerce no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

“É promover o doutor Daniel Ferro que foi responsável pela destruição dos serviços, porque o problema não é só com a pediatria, mas também com a medicina e a cirurgia, pela forma como geria o hospital”, defendeu.

Para João Proença, o encerramento da urgência pediátrica no período noturno a partir de segunda-feira, anunciado pela ministra da Saúde, Marta Temido, “é uma situação inacreditável que aconteceu porque se deixaram sair 13 pessoas”.

Além disso, teme que a “situação se agrave” porque o atual conselho de administração, liderado por Luís Amaro, nomeou um novo coordenador da unidade de pediatria que “não tem o grau de consultor”.