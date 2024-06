À Lusa, a vereadora com o pelouro da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desporto, Catarina Araújo, esclareceu que a localização das plataformas que lançarão o fogo de artifício foi reajustada, com a colaboração da capitania e da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

O espetáculo de pirotecnia, que esteve em risco de não ser lançado devido às marés provenientes do oceano Atlântico, foi ligeiramente deslocado para a zona da Alfândega, onde foi possível fazer a ancoragem das plataformas.

Por norma, o fogo de artifício é lançado junto à zona ribeirinha e ponte Luís I.

O espetáculo, sob o rio Douro, agendado para as 00:00 irá ter uma duração de 16 minutos, sendo que a maioria do espetáculo será lançada do rio.

(Notícia atualizada às 23h32)