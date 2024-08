Segundo Pedro Dias, do Comando Sub-regional de Lisboa do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), a alerta para o fogo foi dado através de uma chamada telefónica recebida às 17:58.

“Alguns veículos estão a arder, mas não há danos pessoais a registar nem houve necessidade de evacuar armazéns contíguos”, sublinhou Pedro Dias à Lusa. Segundo a CMTV, o fogo terá tido início num carro elétrico da marca Tesla.

Pelas 20h, estavam no local 108 operacionais, apoiados por 39 veículos das corporações de Camarate, Loures, Moscavide, Odivelas, Póvoa de Santa Iria, Sacavém e Zambujal. Fonte do SAPO24 perto do local refere que a coluna de fumo parece estar a reduzir.

Sendo uma zona muito próxima do aeroporto, apenas industrial e não de habitações, e de acordo com a informação da ANA Aeroportos, não se registam, para já, atrasos nas partidas e chegadas.

*Com Lusa.