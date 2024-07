Dois focos de incêndios no parque florestal de Monsanto, em Lisboa, fizeram com que os Sapadores Bombeiros de Lisboa estivessem no local com cerca de 70 operacionais, apoiados por 18 viaturas e um meio aéreo a combater as chamas, na estrada do Outeiro.

De acordo com o site da Proteção Civil, o incêndio está em fase de conclusão.