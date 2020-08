No sopé do Monte Farinha foi criado um centro BTT, à volta da serra há percursos para passeios a pé e de bicicleta e, no cume, conciliam-se miradouros com o parapente e o santuário religioso.

A 900 metros de altitude termina uma das etapas mais importante da Volta a Portugal em bicicleta.

“Tudo aquilo que é a estratégia para a Senhora da Graça irá manter-se, mas não se pode ignorar que é uma machadada forte”, salientou Paulo Mota.

O autarca realçou que a câmara vai continuar com projetos delineados como, por exemplo, a empreitada que visa a melhoria das condições para a prática de parapente e que já está adjudicada.

“Ninguém fica indiferente, é uma perda sob o ponto de vista paisagístico. Agora, as condições que nos fazem apostar nesta montanha, quer para a sua fruição ou religiosas, admitimos que se vão manter”, referiu.

Em 1990 e 2005 também se registaram incêndios na zona da Senhora da Graça, repetindo-se agora, 15 anos depois.

O combate às chamas foi difícil devido às temperaturas altas, ao vento forte e também ao declive acentuado, ao terreno de natureza granítica, onde os meios tiveram dificuldade em entrar, e foi ainda apontada a falta de aceiros e o pinhal denso.

Paulo Mota disse que vai ter de ser feita “uma avaliação séria” e em conjunto com todas as entidades que têm competência nesta matéria, referiu que importa não repetir erros, se eles vierem a ser identificados, e sugeriu uma “abordagem diferente”, como, por exemplo, conciliar a produção florestal com o aproveitamento turístico.

Está também a decorrer uma investigação às causas do incêndio.

O vereador realçou e elogiou o trabalho dos muitos operacionais no terreno que conseguiram conter o fogo na montanha.

Depois do incêndio, fica agora a preocupação com “os lixiviados e as contaminações das linhas de água” e, segundo salientou, “vai ter de ser feito algum trabalho para reduzir esse impacto” pela câmara e entidades que têm responsabilidade de gestão.