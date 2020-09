Pelas 15:35, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mantinham-se no PNSAC, em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, 166 operacionais e 43 viaturas, apoiados por dois meios aéreos.

Segundo a ANEPC, um incêndio está em resolução quando não tem perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

As chamas, que eclodiram na madrugada de domingo, às 01:49, em zona de povoamento florestal e de difícil acesso para operacionais apeados, chegaram a ser dominadas na segunda-feira, pelas 19:50, altura em que este incêndio entrou, pela primeira vez, em fase de resolução.

No entanto, pelas 10:31 de hoje, ocorreu um reacendimento que originou uma frente ativa, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Até segunda-feira ao final do dia, o incêndio de Porto de Mós tinha provocado seis feridos ligeiros, cinco operacionais e um civil, que foram assistidos no local.

(Notícia atualizada às 16h03)