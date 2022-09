Em declarações à BBC, Jane Barlow, fotógrafa da agência de notícias britânica PA, contou como foi fotografar Isabel II meros dias antes da sua morte, aos 96 anos.

Barlow foi chamada a Balmoral, na Escócia, para fotografar o momento em que Isabel II conhece pela primeira vez Liz Truss, que empossaria de seguida como primeira-ministra, depois da demissão de Boris Johnson.

A fotografia não era sequer para acontecer ali: dita o protocolo que o monarca reinante se desloque a Londres para desempenhar tal ato oficial. No entanto, dado o estado de saúde cada vez mais débil de Isabel II, foi Truss que se deslocou à Escócia.

Enquanto aguardavam por Truss, Barlow tirou algumas fotografias à rainha, acompanhadas por conversa circunstancial e muitos sorrisos de Isabel II, já que, adianta a fotógrafa, ela estava "frágil" mas "bem disposta".

Foi um "enorme privilégio poder tirar aquela fotografia, uma honra e um privilégio", afirmou, acrescentando que o seu trabalho foi fotografar a monarca com a primeira-ministra, mas que, para si, "a melhor fotografia foi da rainha sozinha". "E agora tem muito mais significado", completou.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de Rei como Carlos III.