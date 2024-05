A confirmação prévia do destinatário nas transferências bancárias entre contas nacionais só era, até aqui, um passo obrigatório quando a operação era realizada nas caixas Multibanco. A necessidade de confirmação é a partir de hoje alargada a todas as transferências bancárias seja qual for o canal disponibilizado pelo banco, nomeadamente homebanking ou as aplicações.

A confirmação do destinatário vai passar a estar presente também nos débitos diretos.

No próximo mês, a partir de 24 de junho, é implementada outra alteração no sistema de pagamentos com a possibilidade de realizar transferências bancárias só com o número de telefone, como já acontece com o MBWay

Se o destinatário for uma empresa, e não uma pessoa, será possível realizar uma transferência bancária recorrendo apenas ao NIPC (Número de Identificação de Pessoa Coletiva).

A adoção pelas entidades bancárias será progressiva, mas expectativa é que até setembro estas opções já estejam implementadas na generalidade dos bancos.

Por último, mas só a partir de 9 de janeiro de 2025, será adoptada uma alteração no sentido de tornar as transferências bancárias imediatas a norma, nomeadamente entre bancos diferentes. Atualmente, a maior parte das transferências demora um a dois dias a ficar disponível na conta do destinatário.

Com a implementação desta medida, nenhum banco vai poder cobrar comissões para realizar transferências bancárias imediatas aos seus clientes, sendo que atualmemte existe um valor associado na maior parte dos casos.