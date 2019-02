Os bombeiros foram chamados para resgatar um puma do cimo de uma árvore junto a uma propriedade na Califórnia. O animal foi avistado pelo dono da casa enquanto este trabalhava no jardim da propriedade.

California Department of Fish and Wildlife

O animal foi avistado pelo proprietário de uma casa em San Bernardino no topo de uma árvore, a 15 metros de altura.

Com os bombeiros no local, foi montado um perímetro de segurança, o animal foi tranquilizado e transportado para o solo com a ajuda de arnês.

O puma foi devolvido à natureza depois de verificado o seu estado de saúde.

"É comum que pumas jovens saiam daquele que pode ser considerado o seu habitat natural, numa tentativa de estabelecer território", explicou o biólogo Kevin Brennan, do departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, citado pela BBC.

Os pumas fazem parte da família dos gatos selvagens e os ataques a humanos são muito raros. Segundo dados do Colorado Parks and Wildlife aconteceram menos de uma dezena de fatalidades em mais de 100 anos na América do norte.