“No total, a Força Aérea Portuguesa realizou 787 missões de soberania e interesse público”, assinala o comunicado.

Este ramo das Forças Armadas especifica que “da Base Aérea nº 6, no Montijo, da Base Aérea nº 4, nas Lajes, e do Aeródromo de Manobra nº 3, no Porto Santo, as tripulações das aeronaves EH-101, C-295M e C-130H descolaram para realizar 498 transportes médicos urgentes entre ilhas e/ou das ilhas para o continente, apoiando 611 doentes, 39 resgates em navios, transportando 44 pessoas, e 78 missões de busca e salvamento”.

Já “do Aeródromo de Trânsito nº 1, em Figo Maduro, as aeronaves Falcon 50 foram empenhadas em 32 missões de transporte de órgãos (também efetuadas pela aeronave C-295M) e em outras missões, como o transporte médico urgente de doentes”.

“Da Base Aérea n.º 11, em Beja, as aeronaves P-3C CUP+ estiveram dedicadas a missões de vigilância marítima e busca e salvamento, e destacado no Aeródromo de Manobra nº 1, em Ovar, o Alouette III de alerta a missões de busca e salvamento”, explica a Força Aérea.

Na mesma nota, a Força Aérea assinala ainda que “mantém um complexo dispositivo de alerta em Portugal continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, durante todo o ano, sete dias por semana e 24 horas por dia”.