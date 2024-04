Na primeira fila das escadas onde foi tirada a fotografia, perto do jardim e da piscina da residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sorridente, entre os dois ministros de Estado — Paulo Rangel (Negócios Estrangeiros) e Joaquim Miranda Sarmento (Finanças) — até fez uma piada: “Mandámos parar a chuva de propósito”.

Completavam a primeira fila o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a ministra da Justiça, Rita Júdice, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

O líder do CDS-PP e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, estava na segunda fila, atrás do primeiro-ministro.

Os 18 elementos do Governo — ainda não são conhecidos os secretários de Estado que só tomarão posse na sexta-feira — posaram durante alguns minutos para a imagem.

“Já se ouviram cliques suficientes”, disse, depois, Montenegro.

A reunião do Conselho de Ministros, que começou pouco depois das 08:30, prossegue, já sem o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que saiu para participar numa reunião da NATO em Bruxelas.

A sala onde irá decorrer o ‘briefing’, por volta das 12:00, com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, já exibe o logótipo do XXIV Governo, que recuperou a anterior imagem com o escudo armilar e as quinas, que tinha sido alterada pelo anterior executivo de António Costa.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, empossou na terça-feira o primeiro-ministro e depois os 17 ministros do executivo minoritário formado por PSD e CDS-PP, na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, 23 dias depois das eleições legislativas antecipadas de 10 de março.