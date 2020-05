“Eu diria que os resultados são bons no plano sanitário. […] As notícias são boas, mesmo que continuemos prudentes. O vírus ainda está presente, com níveis diferentes, em todo o território”, afirmou o primeiro-ministro, que hoje apresentou a segunda fase de final de confinamento que durará até 22 de junho.

Durante a conferência de imprensa, o líder do Governo francês declarou que o país continua dividido entre zonas onde o vírus é mais e menos predominante.

Assim, a maioria do território francês está classificado como verde e só Île-de-France (região parisiense), Guiana Francesa e Maiote são consideradas como zonas laranja.

No dia 02 de junho, todas as escolas em zona verde vão reabrir, incluindo as escolas básicas e os liceus.