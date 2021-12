“A França condena este lançamento que não está em conformidade com a resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, indicou a diplomacia francesa num comunicado de imprensa, citado pela agência France-Presse (AFP).

Para a diplomacia francesa,”essas atividades são ainda mais lamentáveis, porque ocorrem num momento” em que se estava a “avançar nas negociações nucleares em Viena”.

O Irão afirmou, na quinta-feira, que lançou para o espaço um foguete que transportava três dispositivos de pesquisa espacial.

“Face à proximidade das tecnologias usadas para os lançamentos espaciais e fogo balístico, este lançamento contribui diretamente para o progresso já preocupante do Irão no seu programa de mísseis balísticos. O papel do Ministério da Defesa neste lançamento atesta a estreita ligação entre os dois programas”, estima o Quai d’Orsay, citado pela AFP.

A mesma fonte argumenta que “este lançamento também segue o lançamento de mísseis balísticos em 24 de dezembro”, também em desacordo com a resolução 2231, que “pede ao Irão para não realizar atividades relacionadas com mísseis balísticos, capazes de transportar armas nucleares”.

“O programa balístico iraniano é uma fonte de preocupação para a comunidade internacional”, acrescenta o comunicado, que pede ao Irão “que respeite as suas obrigações (…), incluindo as relativas à transferência de armas e tecnologias sensíveis”.

O lançamento deste foguete ocorre em plena negociação para salvar o acordo de Viena. As negociações foram retomadas no final de novembro, após um hiato de cinco meses, entre Teerão e os países ainda signatários do pacto (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia, China).

As negociações visam trazer de volta para o acordo os Estados Unidos, que o deixaram em 2018 e restabeleceram as sanções contra o Irão. Washington está a participar de forma indireta.