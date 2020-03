Phillipe Pereira assume-se como candidato francês, com identidade portuguesa. "Eu assumo muito a minha identidade portuguesa, mas sou um candidato francês, enquanto cidadão francês", afirmou Phillipe Pereira em declarações à agência Lusa.

Nas vésperas das eleições municipais em França, que vão ter a primeira volta a 15 de março e a segunda a 22 de março, a agência Lusa passou uma manhã de campanha com Philippe Pereira.

Este candidato luso-descendente de 41 anos, que após dois mandatos como vereador na lista do autarca que se recandidata, Jacques J.P. Martin - há 19 anos à frente de Nogent-sur-Marne -, decidiu lançar-se como candidato principal numa lista liderada por si.

"Não sou candidato contra o autarca atual, o que não seria honesto intelectualmente e politicamente. Mas tenho uma visão diferente daquilo que Nogent deve ser para os próximos anos. E tem a ver com a governação e com o método. O nosso autarca tem uma certa idade, tem uma visão que pode corresponder a uma visão mais antiga da política local e temos uma população que mudou muito na cidade", indicou Phillipe Pereira que se instalou com a família na cidade em 2007 e é dono de três escolas de formação de inglês na região.

Integrando sempre as listas de direita como candidato independente, o lusodescendente foi-se aproximando desde as presidenciais de 2017 do partido 'Republique En Marche', que apoiou a eleição do Presidente Emmanuel Macron. E, quando chegou a altura do partido ter um candidato em Nogent, ele era o mais bem qualificado.