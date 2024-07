A autarquia liderada por Rui Moreira acrescenta em comunicado que vai dar "continuidade do modelo implementado no início de 2023" que promoveu um concurso público internacional que "trouxe o americano Drew Klein para a liderança artística do Teatro Municipal do Porto, do DDD – Festival Dias da Dança e do CAMPUS Paulo Cunha e Silva".

Francisco Malheiro é licenciado em Gestão de Marketing pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), pós-graduado em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Barcelona e mestre em Gestão Cultural pela HKU – Universidade das Artes de Utrecht.

Segundo a Câmara o codiretor foi também "produtor executivo no Serviço de Artes Performativas e coordenador-adjunto no Serviço de Imagem e Divulgação da Fundação de Serralves" e "iniciou funções no Teatro Municipal do Porto em setembro de 2014, enquanto assistente de direção artística e posteriormente como coordenador artístico, tendo assumido a direção executiva da Direção de Artes Performativas da Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M., em Julho de 2022".

A "parceria entre Francisco Malheiro e Drew Klein representa uma fusão de competências e experiências que promete dinamizar a atividade dos projetos dedicados às artes performativas e reforçar o compromisso do município do Porto com a qualidade e a diversidade da oferta cultural" - lê-se no documento. A mesma nota realça que "Malheiro ficará responsável pela componente executiva, garantindo a continuidade e eficiência dos projetos desenvolvidos e programados pela Direção de Artes Performativas. Drew Klein, assumirá na globalidade o plano artístico desta nova codireção, ficando responsável pela programação."

Klein venceu o "concurso público internacional lançado, em 2022, pela Ágora e como curador esta a "promover práticas de colaboração e intercâmbio cultural, tendo potenciado a apresentação, em estreia nos Estados Unidos da América, de vários artistas internacionais como Alice Ripoll/Cia REC ou Mithkal Alzghair, apresentados no DDD e TMP em temporadas anteriores, e fomentado colaborações com nomes como Kate MacIntosh, Ingri Fiksdal, Raquel André, entre outros."