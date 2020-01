A evocação da data, intitulada “Fuga Rumo à Vitória”, começa pelas 15:00 com uma visita guiada aos pontos fulcrais da fuga na Fortaleza de Peniche.

Pelas 17:00, Jerónimo de Sousa, que em 2014 assistiu em Peniche à recriação da fuga por ocasião do centenário do nascimento de Álvaro Cunhal, participa agora na sessão solene evocativa dos 60 anos da fuga, no auditório do Edifício Cultural da Câmara de Peniche.

A fuga de Álvaro Cunhal e de mais nove companheiros é uma das 20 realizadas a partir do interior das prisões políticas do Estado Novo e constitui um dos episódios mais marcantes do combate à ditadura em Portugal.

A fuga “exigiu uma longa preparação e uma eficaz coordenação entre os presos e os seus apoios no exterior”, refere o catálogo da exposição “Por teu Livre Pensamento”, patente desde abril na Fortaleza de Peniche e que é uma antevisão do que virá a ser o futuro Museu da Resistência e da Liberdade.

A fuga obrigou à execução de um plano prévio por um grupo restrito de presos, que começou por estudar todas as hipóteses e sobretudo o trajeto entre as celas e a muralha.

Álvaro Cunhal e alguns companheiros vieram a concluir que a fuga só poderia ser bem sucedida com uma a saída direta das celas de alta segurança do terceiro piso do bloco C para o topo das muralhas e com a colaboração do militar da GNR, que ali no alto fazia sentinela.