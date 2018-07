Na sequência do anúncio da demissão do diretor da CNB, Paulo Ribeiro, que alegou "falta de dinheiro e de vontade política", a Lusa contactou o principal mecenas da entidade.

Contactada pela agência Lusa sobre se os cortes no apoio mecenático à CNB poderão ser compensados no seu orçamento, proveniente do Ministério da Cultura, fonte da Secretaria de Estado da Cultura indicou que "esta matéria ainda será definida em sede de Orçamento do Estado".

No comunicado, a Fundação EDP sublinha ainda que apoia "ativamente a cultura, quer através de produção e capacidade expositiva próprias (exemplo disso o MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, e a Central Tejo), quer de mecenato".

Até 2019, a CNB ainda irá apresentar dois projetos de Paulo Ribeiro: "Lídia", uma coreografia da sua autoria, no México, em novembro de 2018, integrada na programação da Feira do Livro de Guadalajara, ficando ainda agendada uma nova criação sua, em coprodução com o Théâtre National de Chaillot, em Paris, para novembro de 2019, indicou o Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela a CNB e o Teatro Nacional de São Carlos, no comunicado divulgado na segunda-feira.

A 27 de março deste ano numa manifestação de trabalhadores da CNB e do Teatro Nacional de São Carlos, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), revelou à agência Lusa a existência de preocupações com a missão artística da CNB.

Na altura, o dirigente sindical disse que a situação na CNB era difícil, porque, como tinga chegado ao seu conhecimento, "o relacionamento entre os artistas e a direção artística" se tinha "degradado nos últimos tempos".

De acordo com André Albuquerque, os bailarinos defendiam que a CNB tinha de “dançar mais clássicos", preocupação que tinha sido transmitida pelo CENA/STE à tutela, que, por seu turno, dizia estar a acompanhar a situação.

Contactada pela agência Lusa, na altura, para uma reação da direção artística, da responsabilidade do coreógrafo Paulo Ribeiro, a esta situação, fonte da comunicação da CNB respondeu: “O diretor artístico não comenta”.

Paulo Ribeiro, 58 anos, nascido em Lisboa, é reconhecido como um dos destacados nomes da geração da Nova Dança Portuguesa, e fundou a companhia própria, em 1995, tendo sido o último diretor artístico do Ballet Gulbenkian, entre 2003 e 2005, antes da extinção daquela estrutura.

Quando foi convidado para a CNB, desempenhava as funções de diretor-geral e de programação do Teatro Viriato, em Viseu, que tinha assumido em 1998.

Começou por fazer carreira como bailarino em várias companhias belgas e francesas, e a estreia, enquanto coreógrafo, deu-se em 1984, em Paris, no âmbito da companhia Stridanse, da qual foi cofundador.

De regresso a Portugal, em 1988, começou por colaborar com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian, também em Lisboa.

Sofia Campos, que exercia desde janeiro de 2015 as funções de vogal do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, irá assumir as funções na direção artística da CNB a partir de 01 de setembro, de acordo com a tutela.