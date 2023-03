Em janeiro, Bankman-Fried, também conhecido como "SBF", já se tinha declarado "inocente" de outras oito acusações, principalmente relacionadas ao caso de fraude de que é acusado em relação à administração da FTX.

Bankman-Fried e outros executivos são acusados de usar as contas dos clientes da FTX, sem o seu conhecimento, para alimentar operações especulativas da Alameda, a sua empresa de investimentos.

Extraditado das Bahamas para os Estados Unidos em dezembro, "SBF" pode ser condenado a décadas de prisão. O seu julgamento está marcado para começar em outubro, em Nova Iorque.

Entre as novas acusações adicionadas ao arquivo pelo escritório do promotor federal de Manhattan, Damian Williams, está a de corrupção.

As autoridades norte-americanas dizem que Bankman-Fried forçou funcionários chineses a pagar pelo menos 40 milhões de dólares em subornos para recuperar o acesso aos ativos congelados.

De acordo com o documento arquivado na terça-feira, em 2021, Bankman-Fried transferiu esses fundos para levar as autoridades chinesas a desbloquear de mais de um milhar de milhão de dólares em criptomoedas mantidas em contas em nome da Alameda.

A FTX, que já foi a segunda maior plataforma de negociação de criptomoedas, entrou com pedido de falência em novembro, vítima de uma crise de confiança e de pedidos de retirada em massa de clientes.

Dois outros ex-executivos da FTX e da Alameda, Gary Wang e Caroline Ellison, também acusados, declararam-se culpados de várias acusações e concordaram em cooperar com as autoridades norte-americanas, ao contrário de Bankman-Fried, que nega as acusações contra si.

"SBF", que já teve uma fortuna estimada em 26 mil milhões de dólares e era visto como um possível futuro Warren Buffett, também é acusado de ter investido, sem autorização, recursos de clientes da FTX em imóveis nas Bahamas.

O procurador federal de Manhattan também o acusa de ter usado esses mesmos fundos para fazer doações a figuras políticas democratas, em particular Joe Biden, durante a sua campanha presidencial.