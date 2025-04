A urna chega amanhã de manhã à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em comunicado, o Vaticano anunciou que "será celebrada a Missa de Exéquias do Romano Pontífice Francisco em frente à Basílica de São Pedro, conforme previsto no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 82-109)." Na mesma nota acrescenta que a liturgia fúnebre será presidida pelo Cardeal Giovanni Battista.

Acerca da cerimónia, informa que podem concelebrar os Patriarcas e Cardeais, que devem usar a mitra de damasco branco; os Arcebispos e Bispos, que devem trazer consigo amito, alva, cíngulo e mitra branca simples; e os Presbíteros, que estarão presentes no espaço que lhes está reservado na Praça de São Pedro, e que usarão o amito, a alva, o cinto e a estola vermelha.

Por fim, o Vaticano deixa a nota de que "o caixão do Romano Pontífice será levado para a Basílica de São Pedro e de lá para a Basílica de Santa Maria Maior para o sepultamento."

No que à saída de Santa Marta diz respeito, esta acontecerá 23 de abril, pelas 10 horas, depois de um momento de oração, presidido pelo Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana. "A procissão passará pela Piazza Santa Marta e pela Piazza dei Protomartiri Romani; do Arco dos Sinos sairá para a Praça de São Pedro e entrará na Basílica do Vaticano pela porta central."

Em nota, acrescenta que, "no Altar da Confissão, o Cardeal Camerlengo presidirá a Liturgia da Palavra, ao final da qual terão início as visitas ao corpo do Romano Pontífice."