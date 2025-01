Segundo o Jornal de Notícias (JN), o número anual de furtos em supermercados registado no período de 2015 a 2023 atingiu o valor mais alto neste último ano, com 1879 crimes.

Os dados do Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça (SIEJ) mostram ainda que o segundo ano com mais furtos em supermercados foi 2016, com 1726 casos.

O Porto está no topo da tabela, com 594 furtos, seguido das comarcas de Lisboa com 238, Lisboa Oeste com 185 e Lisboa Norte com 74. Faro surge em terceiro lugar.

Apesar dos números, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, desvalorizou o fenómeno.

"O tema não tem expressão nos nossos retalhistas, isto é, não tem sido uma preocupação especial e não tem havido cautelas extras sobre o dossier, além de garantir a segurança dos clientes", disse.