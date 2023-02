Segundo uma declaração do Departamento de Estado norte-americano, citada pela agência EFE, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 afirmaram que os esforços do Presidente russo, Vladimir Putin, para incorporar as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporiyia são mais um exemplo do “desrespeito flagrante pelo direito internacional” por parte da Rússia.

“Nunca reconheceremos estas chamadas anexações, nem os falsos ‘referendos’ realizados à mão armada”, declararam os ministros do G7 (Estados Unidos da América, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido), bem como a representação da União Europeia neste organismo.

O grupo de países advertiu ainda que irá impor mais sanções económicas à Rússia e às pessoas e entidades que prestam apoio político ou financeiro a estas “violações do direito internacional”.

Além disso, os Estados condenaram, mais uma vez, a “retórica nuclear irresponsável” da Rússia e exigiram a Moscovo que “ponha um fim imediato” à guerra e retire todas as suas tropas e equipamento militar da Ucrânia.

A ofensiva militar russa, iniciada há um ano (em 24 de fevereiro), mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial, nos anos 40 do século passado.

O número de civis mortos na guerra e confirmados pelas Nações Unidas ultrapassou hoje a barreira dos 8.000, anunciou o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, acrescentando registar também 13.287 feridos civis.