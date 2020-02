Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, admitiu que a “ambição antiga da autarquia” de que os moradores da beira-rio de Vila Nova de Gaia pudessem aceder à zona mais alta da cidade via teleférico, pagando um valor menor face ao atual preço turístico, teve de “aguardar” que “estabilizasse a discussão do PART [Programa de Apoio à Redução Tarifária]” na Área Metropolitana do Porto [AMP], mas garantiu que “está em curso nova negociação”.

“Acredito que [os moradores] vão ter viagens com o custo de validação do ‘Andante’. Estou convencido disso, mas não escondo que baixei a guarda durante este tempo, porque o foco foi outro e não queria meter entropia num processo que, já de si, foi complexo. Mas é um assunto para voltarmos”, disse Eduardo Vítor Rodrigues.

Em julho de 2017, a Câmara de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, anunciou medidas que integravam o Programa Experimental de Mobilidade Integrada, entre as quais a criação de um passe mensal para moradores da zona ribeirinha.

O objetivo era que estes pudessem aceder à cota alta da cidade via teleférico para, por exemplo, fazerem a travessia de metro para o Porto a partir do Jardim do Morro, evitando o trânsito e os percursos longos feitos pelas carreiras atuais.