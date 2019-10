Alexandre Cabral, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Lisboa, afirmou que os espectrógrafos, que medem variações na luz emitida pelas estrelas, conseguem hoje detetar elementos na atmosfera de planetas longínquos e a procura já não é só por planetas com atmosferas semelhantes à da Terra.

Os galardoados hoje com o Nobel da Física "impulsionaram a utilização desta técnica e forçaram o desenvolvimento de outro tipo de instrumentos com mais sensibilidade", disse à agência Lusa.

Os suíços Michel Mayor e Didier Queloz receberam hoje o prémio Nobel da Física pela descoberta do primeiro grande exoplaneta em órbita de uma estrela como o Sol, galardão que partilham com James Peebles, premiado pelas teorias que hoje são o eixo para reconstruir a história do Universo.

No Instituto de Astrofísica, Alexandre Cabral e outros cientistas portugueses, como Nuno Santos, que se doutorou com Michel Mayor, trabalha no desenvolvimento de instrumentos que são hoje pensados em função daquilo que se espera descobrir.

"São instrumentos normalmente construídos por consórcios", indicou, referindo que o último espectrógrafo em que o Instituto participou, num consórcio em que também entraram Suíça, Itália e Espanha, começou a funcionar o ano passado.