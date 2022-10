“A última atualização da Nigéria é que uma carga de GNL pode ser afetada no final de outubro, mas não estão atualmente a prever mais impactos em novembro”, afirmou o diretor de ‘trading’ da Galp, Rodrigo Vilanova, durante uma conferência telefónica com analistas para apresentação dos resultados do terceiro trimestre da petrolífera, divulgados hoje antes da abertura do mercado.

Relativamente aos volumes potencialmente impactados em outubro, devido à não chegada do navio com gás da fornecedora Nigeria LNG Limited, o responsável avançou que a petrolífera “já conseguiu adquirir com sucesso a maior parte” no mercado, para entrega por gasoduto.

“Já garantimos a substituição da maior parte do volume afetado”, afiançou Rodrigo Vilanova.