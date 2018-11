Huubster, i2D Telematics e Biklio . Estas foram as ideias de negócio apresentadas em mais um Garage Pitch 901. A ouvir o que fazem estes projetos estiveram Pedro Antunes — gerente da StarBusy e Business Angel —, José Lopes Costa —Professor do ISG e Business Angel — e Joaquim Falcão de Lima —Diretor de Marketing e Relações Institucionais. Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, recebeu os convidados na sua garagem.

As ideias Nome: Huubster Responsável: João Ramadas A ideia: Quando começou o projeto, a Huubster pretendia fazer aconselhamento e avaliação pré-compra de automóveis, ajudando quem pretendia comprar uma viatura usada. Os diagnósticos podiam ser pedidos através do site ou do Facebook da Huubster e eram marcados em menos de 48 horas. Contudo, não resultou. Agora, João Ramadas explica que “o negócio não estava a tomar as dimensões necessárias” ao nível de “vendas, crescimento, parcerias”. Contudo, “foi uma aprendizagem de imensos tópicos”. Nome: i2D Telematics Responsável: Miguel Aires A ideia: A i2D Telematics tem como objetivo definir uma nova forma de conduzir. Miguel Aires explica que 95% por acidentes rodoviários têm por base o erro humano, pelo que é preciso “investir do fator humano da condução”. Assim, a i2D é uma pequena caixa que regista dados nas viaturas, permitindo perceber como é feita a condução e de seguida é possível dar “feedback aos condutores e aos gestores de frota sobre como cada uma das viaturas é conduzida e como pode ser melhorada essa condução”. Nome: Biklio Responsável: João Bernardino A ideia: Andar de bicicleta tem agora duplo benefício: pratica exercício físico e, por isso, ainda ganha descontos em negócios locais. O Biklio é uma aplicação que recompensa o uso da bicicleta, uma vez que reconhece, através da vibração e/ou velocidade, quem está a andar de bicicleta e desse modo gera descontos para quem utiliza este meio de transporte. João Bernardino diz então que “as pessoas que andam de bicicleta nas cidades têm de ser recompensadas por isso, porque estão a fazer algo bom para a sua comunidade e para o planeta”. Quer conhecer mais startups que passaram pela garagem do Tim? Siga aqui a primeira temporada do Garage Pitch 901 e conheça todas as ideias participantes.