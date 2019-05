Segundo a agência de notícias Efe, no local, a polícia militarizada lançou as granadas contra os manifestantes numa zona perto da base militar onde na terça-feira houve uma tentativa de levantamento e onde hoje se encontram várias dezenas de manifestantes.

Alguns dos manifestantes responderam com “cocktails molotov” e pedras.

As agressões aconteceram quando a manifestação convocada pelo líder da oposição, Juan Guaidó, não tinha ainda formalmente começado.

Antes, centenas de pessoas que se juntaram a oeste de Caracas foram dispersadas com granadas de gás lacrimogéneo lançadas pela GNB, embora os manifestantes se tivessem reagrupado, voltando a juntar-se à marcha convocada por Guaidó.

Milhares de pessoas concentraram-se hoje em vários locais da capital venezuelana, de acordo com o apelo feito pelo líder da oposição, reconhecido como Presidente interino da Venezuela por meia centena de países.

As manifestações nas ruas contra o Governo de Nicolás Maduro, que também acontecem em várias cidades do interior do país, ocorrem 24 horas depois de um levantamento de um grupo de militares em Caracas, que desencadeou um dia de violentos protestos que acabaram com pelo menos 80 feridos.