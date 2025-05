Este apelo foi transmitido por Luís Montenegro no Largo da Porta Nova, em Barcelos, concelho do distrito de Braga, após ter percorrido ao longo de algumas centenas de metros o espaço ocupado pela Festa das Cruzes, onde foi recebido de forma calorosa por simpatizantes da AD – coligação PSD/CDS.

Tal como tinha acontecido esta manhã, também no espaço de uma feira, mas em Bragança, o primeiro-ministro voltou a deixar uma mensagem contra a abstenção, num momento em que a generalidade das sondagens coloca a AD em primeiro lugar.

“Nos próximos 15 dias não podemos perder um segundo. Temos de conquistar o máximo de votos possível. Precisamos de uma maioria maior que continue a governar Portugal, a bem de todos, a olhar por todos”, declarou. E de política não falou mais nada enquanto esteve em Barcelos.

Durante cerca de 45 minutos, Luís Montenegro percorreu cerca de 800 metros acompanhado da mulher, do líder do CDS-PP, Nuno Melo, do presidente da Câmara, Mário Constantino, e do secretário-geral do PSD, Hugo Soares.

À chegada, recebeu logo um típico galo de Barcelos com a inscrição “AD 2025” e, alguns metros à frente, entrou na Festa das Cruzes, considerada a primeira grande romaria do Minho, que, no sábado, reuniu em procissão as cruzes que percorreram as 89 freguesias do município durante a Pascoa.

No meio da confusão das centenas de pessoas que estavam no recinto e o queriam cumprimentar ou tirar uma fotografia., Montenegro foi também várias vezes abordado por pessoas que se queixaram das pensões baixas.

“Estive em França e com 42 anos de trabalho recebo 500 euros de reforma”, queixou-se um senhor, enquanto, mais à frente, outra senhora mais à frente lamentava ter estado “cinco anos sem aumentos”.

“Nós agora estamos a aumentar sempre as reformas”, respondeu o também recandidato a primeiro-ministro, repetindo que o Governo PSD/CDS-PP já aumentou por duas vezes o Complemento Solidário para Idosos.

Mas grande parte do percurso foi feita entre palavras de incentivo e certezas de vitória no próximo dia 18 de maio - “Aqui está em casa” – e até um pedido para que diga “não ao Chega”.

Montenegro deu dezenas de beijinhos, tirou outras tantas ´selfies’ a pedido e até tirou duas imperiais na banca de farturas da “tia Lurdes”.

Como habitualmente, as juventudes partidárias de PSD e CDS-PP animaram esta arruada, ‘roubando’ até um cântico ao Sporting, mas com letra adaptada: “Sempre que o Luís trabalha, eles até caem”, cantavam.

No final, Luís Montenegro subiu às cavalitas dos ‘jotas’ para se despedir de Barcelos, antes de rumar a Lisboa para o debate com todos os partidos com assento parlamentar na RTP às 21h30, que ‘encurtou’ hoje o dia de campanha da AD que começou pela manhã em Bragança.